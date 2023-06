Reprodução / Instagram Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank

No próximo domingo (4), a atriz e apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod", Fernanda Paes Leme, comemorará a chegada aos 40 anos. Para marcar essa ocasião especial, ela planejou uma festa única, que acontecerá no sábado (3), na casa dos queridos amigos Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, localizada no Rio de Janeiro.

Na véspera do evento, nesta sexta-feira (2), Giovanna compartilhou com os seguidores os preparativos para a festa. Ela brincou sobre uma situação inusitada dos preparativos para a festa da amiga.





"Bom dia para você que teve que trazer a geladeira e a cozinha para o meio da sala. Por quê? Porque você emprestou a casa para sua amiga fazer a festa de 40 anos. E aí a gente está se virando, né?", comentou a apresentadora.

De forma descontraída, Giovanna especulou sobre o que esperar da festa. "Fernanda, essa festa de 40 anos aqui amanhã... Nem sei dizer o que vai ser. Parece um casamento! Será que ela vai fazer um casamento surpresa, gente? Bom, se isso não configura melhor amiga, realmente eu desisto".

Fernanda respondeu aos comentários da amiga com bom humor, revelando detalhes divertidos. "Ela só não conta que decidiu fazer uma reforma na cozinha dela uma semana antes do meu aniversário... e teve que usar a cozinha da parte que me emprestou", revelou, acrescentando que Giovanna está ocupando um lugar de destaque no "alto da prateleira da amizade".









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.