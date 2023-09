Reprodução / Instagram Marina Sena cutucou Luísa Sonza em podcast e a web não gostou

Nesta quinta-feira (28), Marina Sena participou do “Acessíveis Cast”, podcast apresentado por Titi Müller e Marimoon. Nele, a cantora falou sobre a carreira, música e relacionamentos. Em certo momento, Marina falou sobre estar com expectativas baixas em relação aos homens e Marimoon revelou estar namorando.

"Cuidado! Cuidado, tá expondo aí. Daqui a pouco tá lá na Ana Maria Braga lendo uma carta!", brincou a artista.

No comentário, Marina fez referência a carta lida por Luísa Sonza durante o “Mais Você” no dia 20 de setembro, onde expôs a traição de Chico Moedas e anunciou o fim do relacionamento.

No entanto, os internautas não curtiram nada o comentário de Marina, que por sinal é amiga próxima de Luísa. “Nusss que comentário péssimo”, disse uma. “Que desnecessário jogar balde de água fria na felicidade amorosa da outra. Bem coisa de invejosa que acha eu pq dá errado com ela, vai dar errado com a outra”, criticou outra. “Imagina que daora você contar super feliz algo que procurou ou quis por anos e vir uma pessoa que não sabe nada sobre você e não ter o mínimo de respeito”, falou mais uma. “‘Cuidado’ típico comentário de quem odeia ver o outro feliz”, apontou outra.

Assista ao momento