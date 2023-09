Reprodução Instagram - 28.09.2023 Bruna Guerin

Após o término dos cantores Sandy e Lucas Lima , alguns internautas apontaram, sem nenhum tipo de embasamento, que Bruna Guerin teria sido a pivô da separação. Desde então, a atriz sofreu com humilhações públicas nas redes sociais .



Na última quarta-feira (27), Bruna Guerin rompeu o silêncio e se pronunciou sobre os ataques e críticas que recebeu, ganhando o apoio, inclusive, do ex-casal que se separou nesta semana.



“São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos”, inicia ela no texto.



Guerin negou as acusações infundadas de que teria sido amante do marido de Sandy. “Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho”, elucida.



“Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais”, desabafa.



Sandy e Lucas comentaram o comunicado feito por Bruna Guerin. O ex-casal mandou um coração na postagem, confirmando que a história mentirosa não passou de uma grande falácia.



Confira o pronunciamento de Bruna Guerin na íntegra: