Flay

No mês de setembro, a cantora anunciou o fim do noivado com Pedro Maia Leonel. Em um desabafo, que foi apagado, ela contou que foi maltratada pelo ex. "Galera é surpreendente: humilha, fere, trata pior que lixo, maltrata, enquanto a gente só dedica amor e luta pela família. Tentei resolver tudo com respeito. Fica com outras, dois dias depois do fim, enquanto sabe que a gente está sofrendo em casa", disse ela.