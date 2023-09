Reprodução A atriz foi atacada após ser apontanda como pivô da separação dos músicas

Bruna Guerin teve que restringir os comentários nas redes sociais após ter levado uma onda de hate dos apoiadores do casal Sandy e Lucas Lima. Acontece que os fãs acreditam que ela foi o motivo do término do relacionamento.

Lucas e Bruna fizeram um par romântico no musical Once. O público estranhou a proximidade dos dois por comentários feitos pelo cantor nas postagens da atriz. Apesar disso, não há nada que confirme um envolvimento entre os dois.

Após a separação de Sandy e Lucas, Bruna passou a ser acusada de ser a pivô do término. “Ele que ficava cobiçando sabendo que era casado. Esse negócio de homem casado ficar elogiando a amiguinha de trabalho não é nada legal! Falta de respeito com a sua mulher!!!!!!”, escreveu uma. “Vim te parabenizar por ter destruído o casamento da Sandy”, falou outra.

“Tá feliz? Destruindo o maior casal do Brasil?”, perguntou mais uma. “Tanto homem solteiro, por que não procura um que tá solteiro, cara?”, disse outra. Mesmo sem nenhuma confirmação, algumas pessoas defenderam Bruna, dizendo que a culpa seria de Lucas, visto que era ele que era casado.

