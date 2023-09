Reprodução/ Instagram Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens juntos dias antes da separação

Dias antes de anunciarem a separação, Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens juntos. Eles desenharam nos braços duas árvores pela metade, que se completam. O desenho lembra o cenário escolhido para um fotos dos dois em Paris, de quando comemoraram os 14 anos de casados, em 2022.



As metades das árvores estão no braço direito do músico e no esquerdo da cantora. A primeira vez que a tatuegam foi vista em público foi no meio de setembro, quando o casal e o filho Theo foram à Eurodisney, na França.

A tatuagem apareceu no braço de Lucas em um vídeo deles em um dia no parque. Já a de Sandy foi notada em fotos que fez com fãs em Goiânia.

