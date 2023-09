Reprodução/Instagram - 27.09.2023 Lucas Lima e Sandy se separaram após 24 anos de relacionamento





Após anunciarem o divórcio , Sandy e Lucas Lima fizeram a primeira aparição pública juntos em uma gravação do "Altas Horas" , nesta terça-feira (26). O ex-casal comentou o fim do relacionamento de 24 anos no programa da Globo e revelou que tomou a decisão do divórcio há mais de um mês.





A informação foi compartilhada por Tati Machado, no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (27). "Eles têm uma amizade muito grande com o Serginho [Groisman, apresentador], ele acompanha os dois há muitos anos. E eles se sentiram a vontade para falar desse momento e decisão. Eles contaram que foi uma decisão tomada há mais de um mês [...] e que eles tinham muita preocupação com o filho e a família", contou.

Machado ainda entregou que Sandy e Lucas cantaram juntos a música "Areia" no programa de Serginho, ressaltando que o cantor estava "bastante emocionado" na ocasião. O ex-casal também confirmou para Serginho que vai manter a agenda de shows juntos, como uma turnê de apresentações já marcada em países na Europa.

Juntos por 24 anos, os artistas estavam casados há 15 anos e haviam trocado declarações celebrando o aniversário da união no início do mês . Sandy e Lucas Lima são pais de Theo, de nove anos.

