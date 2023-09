Reprodução/Quem/Rafael Cusato Ex defende atriz Bruna Guerin, acusada de ser pivô de Lucas e Sandy

Após a atriz Bruna Guerin ser acusada de ser o motivo por trás do divórcio entre Lucas Limas e Sandy, o ex-namorado da artista se pronunciou. No Instagram, Gabriel Godoy defendeu a ex-companheira dos ataques de ódio.

"Você é uma mulher incrível e admirável. Quem te conhece sabe. Uma artista extremamente profissional e com um talento único", se solidarizou através dos comentários da publicação que Bruna nega envolvimento com Lucas.

Após 24 anos, Sandy e Lucas Lima anunciaram na última segunda-feira (25) que estão se separando. Sem expôr com detalhes o motivo que os levaram a decisão, fãs do ex-casal passaram a apontar que a colega de Lucas teria sido pivô da separação.

Bruna Guerin contracena com Lucas Lima no musical Once, que deve retornar aos palcos no próximo ano. Nas redes sociais, fãs repararam que Lucas comentava as fotos da colega e sugeriram que eles teriam tido um caso.

A atriz também recebeu apoio de artista famosos, como Claudia Raia, que apontou: "Pelo amor de Deus, gente, vocês não têm ideia do que é maravilhosa essa garota. É tudo mentira, boatos levianos".