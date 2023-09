Reprodução/Instagram Lucas Lima e Sandy

Nesta segunda-feira (25), o músico Lucas Lima e a cantora Sandy anunciaram que estão se separando após 24 anos de relacionamento. A notícia surpreendeu fãs e internautas, que passaram a analisar o romance do ex-casal. Nas redes sociais, usuários relembraram a vez que o cantor desabafou sobre ser taxado como 'marido da Sandy'.

Em novembro de 2022, Lucas Lima foi no Instagram para se pronunciar sobre pessoas que se aproximam dele para ter contato com a filha de Xororó.

"Queria que as pessoas entendessem que não sou a Sandy. É bem desconfortável ouvir coisas tipo 'ai, eu estou encostando na Sandy por tabela' ou 'esse é o mais perto da Sandy que eu já cheguei' ou até o infame 'obrigado pela foto, mas eu queria mesmo com a Sandy'", apontou, na época.

O músico afirmou que entende a admiração dos fãs pela artista, mas alegou que prefere ser poupado de alguns comentários.

"Eu sei que isso passa na cabeça da maioria das pessoas que me encontram, mas tu não precisa verbalizar isso. Não é legal", explicou.

O cantor também revelou ter perdido amigos devido situações desagradáveis envolvendo a fama da mulher. "Esse ano eu até perdi amigos que eu considerava amigos de verdade porque eu não convidei eles para o show da Sandy. Olha isso: não da Família Lima, da Sandy! Como se fosse um show meu para convidar".

"Enfim, pode me falar como tu gosta dela, como ela foi importante pra ti, acho isso lindo e realmente me emociona, mesmo. Mas bora respeitar e pensar com carinho que tu tá falando e lidando com uma pessoa, não com uma extensão do seu ídolo. Com um pouquinho de atenção e cuidado super dá", apontou.

A separação acontece após 24 anos de relacionamento, sendo que os cantores estavam casados há 15 anos. Os artistas são pais de Theo, de nove anos.