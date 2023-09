Reprodução Instagram - 26.09.2023 Bella Campos aproveita noite com as amigas

Depois de ir ao Egito para uma viagem de trabalho , a atriz Bella Campos já está de volta ao Brasil. Na última segunda-feira (25), ela aproveitou a noite com as amigas em um bar, no Rio de Janeiro.



“Puro suco do RJ”, foi assim que Bella definiu o passeio que fez ontem ao lado das amigas. Nos stories do Instagram, ela aparece com um chinelo com bandeiras do Brasil e próxima a dois baldes, um com cervejas e outro com águas, ambos repletos de gelo.



Em outros registros, ela aparece brindando copos de cerveja junto com as amigas. Além disso, Bella também compartilhou um pouco das músicas que estavam tocando no barzinho que ela foi ontem após voltar do Egito para o Brasil.



Solteira, a atriz terminou recentemente o namoro com MC Cabelinho . Os dois se conheceram ao decorrer das gravações de “Vai na Fé” e iniciaram o namoro logo em seguida. O término teria sido motivado por uma suposta traição vinda de Cabelinho após o fim da novela.

