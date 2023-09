Reprodução/Instagram Traída por ex, Bella Campos comenta caso de Luísa Sonza

Após terminar o relacionamento com MC Cabelinho por conta de uma suposta traição , Bella Campos apareceu nas redes sociais para comentar o caso de Luísa Sonza e Chico Moedas.

A atriz apoiou a cantora e ainda mandou uma indireta para o ex-namorado através dos Stories do Instagram.





Ela compartilhou uma foto de Ana Maria Braga chorando enquanto escutava a carta aberta de Sonza ao vivo. "Homem nunca decepciona, você espera o pior e ele entrega", diz a imagem publicada pela atriz.

Bella anunciou o fim do namoro com Cabelinho no final de agosto, apontando "motivos óbvios" que levaram à decisão.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", confirmou ela.

