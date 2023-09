'Inferno'

Mais tarde, em um bate-papo no ofurô, Jenny voltou a falar dos atritos com a filha e afirmou ter vivido um "inferno" com a participação de Bia no reality, chegando a "apanhar na rua". A declaração ocorreu após Shayan opinar que a ex-peoa poderia ter vencido a edição, mas a influenciadora discordou. "Ela só ficou porque lá fora eu dava palco para ela. Por que o público ia tirar ela? O público queria saber mais [...] Se eu tivesse me calado no primeiro ataque e não tivesse me justificado, [...] ela ficaria falando sozinha", ponderou.