Sertanejos, Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim da relação através das redes sociais e, depois do anúncio, a cantora postou uma indireta no mesmo dia, na última segunda-feira (25).



“Curioso como as pessoas têm certeza absoluta do que não fazem a menor ideia”, diz a frase publicada por ela nos stories do Instagram, logo após a confirmação do término do namoro , que durou 3 meses.



Assim que os cantores oficializaram o fim da relação, fãs especularam quais seriam os motivos e quem teria colocado o ponto final no namoro. Ana, inclusive, negou um rumor.



Isso porque alguns internautas alegaram que o namoro teria chegado ao fim após Mioto ser muito ‘grudento’ com a cantora, que desmentiu a suposição.



Além de Ana Castela e Gustavo Mioto, outros casais anunciaram a separação ontem (25). Tratam-se de Sandy e Lucas Lima , e Paula Fernandes e Rony Cecconello .

