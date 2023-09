Reprodução Instagram - 25.09.2023 Bella Campos no Egito

Bella Campos , atriz que deu vida à Jenifer, de “Vai na Fé” , última novela das sete, compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (25), alguns registros dela durante a expedição internacional que fez a trabalho, no Egito.



“O sol na pele é surreal, baby”, escreveu ela como legenda da publicação que fez nas redes sociais. Nas fotos, Bella posa com um biquíni vermelho perto do Rio Nilo, em território egípcio.



A atriz viajou a trabalho, tendo em vista que foi convidada pelo estilista Jean Paul Gaultier para representar o Brasil na campanha de Gaultier Divine com Mazen Abusrour.



Recentemente, a atriz confirmou o término do namoro com MC Cabelinho , cantor acusado de traí-la. O ex-casal se conheceu durante as gravações de “Vai na Fé” e o relacionamento contou com diversas homenagens um ao outro, como a música “Minha Cura”, feita por MC Cabelinho, e uma tatuagem com o nome “Victor Hugo”, realizada pela atriz, em referência ao nome verdadeiro do MC.

Confira o álbum de fotos na íntegra:





