Reprodução/Instagram - 24.08.2023 Mãe de Ayla, Bárbara Evans está grávida dos gêmeos Álvaro e Antônio





Bárbara Evans voltou a conversar com os seguidores sobre as mudanças no corpo durante a gravidez dos gêmeos Álvaro e Antônio. Após contar que algumas roupas de gestante já não estão servindo , a influenciadora afirmou que teve uma "disparada" no aumento do peso.



"Gente, o meu peso deu uma disparada, viu? Não quero assustar vocês, não, mas meu peso deu uma disparada", afirmou nos stories do Instagram. Evans está no quinto mês da gestação e disse que engordou 11 kg até o momento.





Enquanto mostrava a barriga em um vídeo, ela comentou como ainda não encontrou estrias no corpo. "A minha barriga começou a doer. Acho que ela está criando pele. Não sei de onde mais vai sair pele. E ainda nada de estria, viu? Assim continuaremos", disse.

Os gêmeos Álvaro e Antônio são fruto do casamento de Bárbara Evans com o empresário Gustavo Theodoro, com quem é a influenciadora é casada desde 2022. Eles já são pais de Ayla, de um ano.





+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: