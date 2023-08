Reprodução Instagram - 04.08.2023 Bárbara Evans no hospital

A modelo e influenciadora Bárbara Evans surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que foi parar no hospital na madrugada desta sexta-feira (4). Por meio do Instagram, ela ainda explicou o motivo que a levou para a instituição hospitalar.



“Gente, vocês acreditam que eu ainda não dormi? Estou no hospital e está tudo bem, não tem nada a ver com os bebês. Mas, lembram daquela minha unha com problema? Fui deitar para dormir e ela começou a latejar. Estava tentando dormir até agora e não consegui”, iniciou ela.



A modelo ainda ressaltou que não estava conseguindo pisar no chão e explicou como estava se sentindo. “Tive que vir ao hospital, para ver o que eu posso tomar e ver o que está acontecendo nessa unha. Está vermelho e quente o dedo, vocês não fazem ideia. Estou morta de cansaço”, desabafou.



Bárbara Evans é casada com Gustavo Theodoro, com o qual espera dois bebês gêmeos, que se chamarão: Álvaro e Antônio. Além dos gêmeos, Evans e Theodoro já são pais de Ayla, que tem 1 ano de idade.

