Márcia Fu criticou Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'





Márcia Fu foi criticada nas redes sociais após atacar Rachel Sheherazade em "A Fazenda 15". A ex-jogadora de vôlei fez diversas ofensas à jornalista, a chamando de "piranha" e "vaca", além de ter comentado a possibilidade de "arrebentar a cara" da peoa.





Os ataques aconteceram em diferentes conversas na madrugada desta segunda-feira (25). "Some com essa piranha daqui", disse Márcia em bate-papo com Darlan Cunha e Sander Mecca. Já em uma interação com Radamés Furlan e Shayan Haghbin, Fu explicou porque não iria agredir a âncora.

"Não vou dar nessa mulher, não, porque vou embora e meu filho não merece [...] Não vou arrebentar a cara dessa mulher, porque ela não merece. Ela é uma bost*. Uma pessoa que subjuga os outros, que julga os outros, porque ela é formada [...] Pessoa sorrateira, igual cobra. Para mim, isso não é ser humano", declarou. Veja abaixo as falas na íntegra:





Marcia Fu disse que só não arrebenta a Rachel de porrada porque ela não merece e disse que ela é uma bosta #AFazenda



pic.twitter.com/7vr3S9ePwG — Dantas (@Dantinhas) September 25, 2023





🔥 Márcia sobre Rachel: "Para mim, isso não é um ser humano. Pessoa sorrateira pra mim... Ela nem olhou pra cara da menina, ela olhou que a Nathalia tava ali comigo chorando. Entende? Acho o fim da picada pra alguém do nível dela." #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/unHBsQl4VO — Antenados (@canalantenados) September 25, 2023





Os ataques de Márcia Fu não foram bem-recebidos nas redes sociais, onde a ex-jogadora de vôlei foi criticada por espectadores. "Que tristeza uma mulher da idade da Fu com essas atitudes. Sem personalidade, Maria vai com as outras. Só está tratando a Rachel assim porque virou 'chaveirinho' dos 'crias'. Rachel fez nada para ela", avaliou uma pessoa no Twitter.



"Fu está pegando pesadíssimo, acho que deram muita corda para ela", opinou outra. "Ela me decepcionou e estou muito triste. Não esperava isto dela", comentou mais uma. "Fiquei muito triste com o desrespeito dela, achei que a 'vibe' dela era outra", escreveu outro usuário.

