Reprodução/ Globo Ana Maria Braga duelou contra Gil do Vigor na Batalha do Lip Sync

No último domingo (24), aconteceu mais uma Batalha do Lip Sync no "Domingão com Huck". Desta vez, Ana Maria Braga duelou contra Gil do Vigor. Os dois causaram nas apresentações e apresentadora acabou levando a melhor, ganhando a competição. Intenautas, no entanto, não gostaram do resultado e se manifestaram na web.

Ana Maria Braga dublou Rita Lee no primeiro número,e agitou a plateia com a música "Lança Perfume". Depois, ela interpretou Carmem Miranda.



Já Gil do Vigor começou dublando uma ópera. Em seguida, ele dublou o sucesso "(I've Had) The Time Of My Life," do filme Dirty Dancing. O ex-BBB fez os dois papéis do dueto.



Após Ana Maria Braga levar a melhor, internautas reclamaram no Twitter. "O público vai dar a vitória do Lip Sync pra Ana Maria Braga, mas a performance do Gil do Vigor exigiu mais e foi bem melhor e mais empolgante, verdade seja dita...", disse um. "Ridículo o resultado. Dar a vitória pra Ana Maria foi a maior falta de consciência,de originalidade e justiça. Maior marmelada dentre tantas apresentações até hj. A idade deve ter pesado,mas então q ela disputasse com alguém da mesma faixa etária. Seria mais justo", argumentou outro.



O Gil foi 1000 vezes melhor mas o povo quis dar o prêmio para a Ana Maria pq é a Ana Maria, não foi um vitória justa mas né... — Renascida (@LuanaDionizio9) September 24, 2023









Marmelada a vitória de Ana Maria Braga. Gil do Vigor deu show...sem graça esse resultado comprado @domingao — Marci S Santos🚩🇧🇷❤️1️⃣3️⃣ (@mrsisantos) September 24, 2023









