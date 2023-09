Arquivo pessoal Leci Brandão

Leci Brandão tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde nesta segunda-feira (25). A cantora gravou um vídeo esclarecendo os motivos da internação deste final de semana.



A artista afirmou que procurou ajuda médica após sentir “um estranhamento no movimento da mão direita” durante um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. “Ao desembarcar, eu fui ao posto médico do aeroporto, acompanhado da minha sobrinha, onde recebi atendimento e orientação para procurar um hospital”, contou ela em um vídeo enviado ao iG Gente.



“Chegando à Emergência do Copa D’Or, foram realizados exames que constataram não haver nenhuma alteração neurológica. É muito importante que vocês saibam disso: nenhuma alteração neurológica”, pontuou ela.

Leci disse que foi liberada logo depois e que fará mais exames em São Paulo: “Retornando a São Paulo, eu estarei com os meus médicos e tenho certeza de que tudo será resolvido.”

“Eu estou bem, eu estou descansando. E quero agradecer assim, do fundo do meu coração, as orações, as pessoas que estão pedindo pela minha saúde hoje, pelo meu restabelecimento. Deus abençoe, proteja, ilumine todos vocês", completou a cantora.



Leci Brandão tranquiliza fãs em vídeo após internação: 'Estou bem, descansando'; veja pic.twitter.com/zwxfG1ybmd — iG Gente (@iggente) September 25, 2023









