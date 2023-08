Reprodução Instagram - 14.08.2023 Bárbara Evans e a filha Ayla

Grávida de gêmeos, a influenciadora, modelo e atriz Bárbara Evans , de 32 anos, compartilhou nos stories do Instagram alguns registros da filha Ayla, de 1 ano, comendo com um garfo, nesta segunda-feira (14). Logo depois, ela começou a ser criticada por internautas e rebateu as reprovações que recebeu.



“Tira esse garfo da boca da criança”, opinou uma das seguidoras da influenciadora. Evans desaprovou o comentário e ressaltou que ela estava supervisionando a filha. “Vai cagar! Eu estou de olho, ela não vai se machucar. Como se aprende a comer com o garfo sem dar o garfo e ficar de olho?”, indagou Bárbara.



“Pelo amor de Deus, hein? Vocês me pegaram para Cristo! Me deixa criar minha filha! Ela está viva, sem perigo de vida e quem cria e decide as coisas sou eu. Não vou mais colocar aqui esse povo doido não”, escreveu ela, que espera os gêmeos Álvaro e Antônio com o empresário Gustavo Theodoro.



Vale enfatizar que essa não é a primeira vez que Bárbara Evans sofre críticas pela forma como cria Ayla. Recentemente, alguns internautas criticaram a postura da influenciadora ao dar brigadeiro para filha . À época, ela declarou: “A filha é minha, então quem decide o que ela come sou eu”.



