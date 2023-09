Reprodução Instagram - 25.09.2023 Regis Danese agradece recuperação

No último domingo (24), o cantor gospel Regis Danese , de 50 anos, usou as redes sociais para agradecer a recuperação que vem tendo desde o acidente de carro que sofreu junto ao irmão, Daniel.



“E quando eu achei que era o fim, era só o recomeço. Eu sou a prova viva que Jesus ainda faz milagres”, disse ele em um vídeo publicado no próprio perfil das redes sociais. Ainda ontem (24), Danese agradeceu Luciano Huck, que celebrou a recuperação dele no “Domingão com Huck”.



Internado por 20 dias, Regis sofreu o acidente no dia 30 de agosto , quando iria realizar um show em Ceres, município de Goiás. Na ocasião, o músico, que estava ao volante do carro, sofreu uma colisão com um caminhão, que bateu na parte frontal do veículo, uma caminhonete.



O trecho no qual o acidente aconteceu foi na rodovia BR153, popularmente conhecida entre os motoristas como Transbrasiliana. O irmão de Regis e o caminhoneiro não tiveram ferimentos graves.

