Reprodução/Record - 25.09.2023 Cariúcha e Lucas Souza brigaram em 'A Fazenda 15'





Cariúcha e Lucas Souza voltaram a brigar em "A Fazenda 15" e geraram uma polêmica fora do confinamento. A cantora afirmou ter a mesma equipe que o influenciador e o perfil do peão no Instagram rebateu a declaração, esclarecendo qual é o vínculo profissional entre ambos.





A peoa disse que tinha os mesmos administradores que Souza nas redes sociais e a nota divulgada na página do participante julgou a fala como uma "inverdade". Segundo a postagem, ambos apresentam o mesmo assessor de imprensa, mas têm as redes administradas por diferentes equipes.

cariucha falou que ela e o lucas tem os mesmos adms HAHA #AFazenda15 pic.twitter.com/zLHq0lPMAh — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 25, 2023





"Sobre a mais nova inverdade disparada por Cariúcha dentro de 'A Fazenda 15', viemos a público informar que a equipe digital de Lucas Souza não é a mesma que presta serviços para ela, mesmo eles tendo o mesmo assessor de imprensa", afirmou a publicação.

Ainda na madrugada, Cariúcha expressou preocupação ao citar que tinha a mesma equipe que Lucas, já que os dois brigaram. O perfil de Lucas no Instagram reagiu ao comentário da peoa e ressaltou o "profissionalismo" do assessor de ambos.

"Profissionalismo acima de tudo. Cariúcha e Lucas possuem o mesmo assessor de imprensa, mas as equipes, estratégias e posicionamentos são completamente diferentes. Nenhuma têm interferência na outra", escreveram os administradores de Souza nos comentários de um post no perfil "Gossip do Dia".





