Reprodução/Instagram O artista plástico francês registra momento em família sobre tela





O apresentador Luciano Huck posou junto a família para o pintor francês Bertrand de Miollis e compartilhou a arte no perfil do Instagram, nesta quarta-feria, (19).

Na foto, o apresentador estava ao lado da esposa Angélica e dos 3 filhos, Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 10. "Nossa gang 'na pose' para os pincéis & guaches de Bertrand de Miollis", escreveu ele na legenda da foto.

A apresentadora Angélica estava sentada junto ao marido enquanto os meninos estavam atrás dela de pé e a pequena Eva apareceu abraçada ao pai.

Muitos internuatas elogiaram a família pelos comentários da rede social. "Família linda", disse um seguidor, "Gente, já estão imensos... , paz e luz sempre", falou outra fã.

No mês de julho, a família de Luciano Huck está passando as férias pela Europa e já visitaram países como França, Portugal e Itália. Angélica postou alguns registros da viagem no Instagram.