Angelica se declara para Xuxa e Eliana após encontro na televisão

Angelica fez questão de separar uma publicação especial para se declarar para Xuxa e Eliana após o encontro no Criança Esperança.

A apresentadora compartilhou cliques ao lado das amigas nos bastidores e durante a performance do trio na ação solidária da Globo.





Na legenda, ela abriu o coração sobre a amizade das três. "Nossa amizade transcendeu as telas da televisão e se transformou em uma conexão verdadeira e duradoura. O carinho e cumplicidade que compartilhamos forma uma aliança única. Onde queriam que houvesse rivalidade, na verdade, fortaleceu uma linda amizade", começou.

"Uma noite que ficará para sempre marcada em nossa história. Ontem, no Criança Esperança foi muito especial, nos unimos para uma causa nobre: ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade. O palco do Criança Esperança brilhou ainda mais com a presença de tantos amigos, colegas de profissão e nossos amados/maravilhosos fãs", seguiu ela.

Por fim, Angelica celebrou o encontro das loiras na televisão após 24 anos. "Juntos, podemos fazer grandes coisas e espalhar amor e compaixão pra todos vocês que tanto nos apoiam. Obrigada a todos os envolvidos por tornarem essa noite tão especial!", concluiu.

