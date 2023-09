Reprodução Instagram - 22.09.2023 Isabella Aglio e Marcos Kleine agradecem apoio dos fãs

Na última quinta-feira (21), Isabella Aglio , filha de Mingau , e o guitarrista Marcos Kleine vieram a público agradecer pelo apoio e carinho dos fãs. Conhecido como Mingau, Rinaldo Oliveira Amaral foi baleado no dia 2, em Paraty, Rio de Janeiro, e continua internado.



“Estou passando aqui, galera, para agradecer a todos vocês pelas milhares de mensagens que vocês estão mandando sobre o Mingau. A corrente positiva, as orações, vocês não sabem o quanto isso tem sido importante”, disse Marcos Kleine em vídeo publicado nas redes sociais.



Isabella Aglio , que costuma atualizar o estado de saúde do pai aos seguidores, republicou o vídeo no Instagram e também demonstrou seu agradecimento ao apoio dos fãs. “Obrigada a todos pelo carinho”, escreveu ela.



O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros .



O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado por criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Um suspeito foi preso, enquanto outros três foram identificados e estão sendo procurados . As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.



Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e de visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio .