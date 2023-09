Reprodução Instagram - 18.09.2023 Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, e a filha Isabella Aglio

Isabella Aglio , filha de Mingau , do Ultraje a Rigor, completa 27 anos de idade nesta segunda-feira (18). Por meio das redes sociais, ela define o momento como “dolorido” e destaca a ausência do pai na data em que ela alcança mais um ano de vida.



“Há 27 anos, eu nasci. Mas o aniversário desse ano está diferente, está dolorido, desafiador… De uma hora para a outra minha vida mudou completamente, e eu, que sempre me vi frágil, me vi sendo muito mais forte do que imaginei ser possível”, inicia ela no texto publicado.



Isabella relata que “sempre” amou “fazer aniversário", mas que “hoje o dia não é sobre” ela, “nem sobre ganhar presentes materiais”. “É sobre esperar você. Cada mínimo movimento é motivo de grande comemoração e muita esperança”, acrescenta em referência ao pai.



“Te amo mais do que você pode imaginar e mal posso esperar para ter o teu abraço de urso e esse sorriso que ilumina onde você passa! Se eu pudesse, trocava de lugar com você”, admite.

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro . O músico do Ultraje a Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros .



O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado por criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Um suspeito foi preso, enquanto outros três foram identificados e estão sendo procurados . As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.



Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e de visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio .