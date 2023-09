Reprodução/Record TV A Fazenda 15: web questiona entrada de Alicia X na sede: 'Cota'

Parece que os internautas não entenderam a vitória de Alicia X no paiol . Após o anúncio da entrada dela em A Fazenda 15, a web questionou as porcentagens dos participantes.

A influenciadora e irmã de MC Daniel conquistou 27,01% dos votos do público. Quem também entrou foram Cezar Black, Shayan e Nadja Pessoa.





Para o público, Alicia conseguiu a vaga pela "cota patrocinador", já que três dos participantes do paiol são influenciadores do aplicativo que patrocina o reality.

Alicia X aham tá!! Tá na cara que ela entrou por ser do patrocinador Kwai



A manipulação começou mais cedo né Carelli



#AFazenda15 || #NovosPeões pic.twitter.com/qurxObWaRM — 𝕾𝖗.𝕵𝖍𝖔𝖜 ៹🧚🏻‍♀️💋👙🩳🏐 (@jhonvixtor) September 22, 2023









vamos fingir que a alicia não subiu por pressão do kwai que é patrocinador da fazenda pic.twitter.com/iFGfkeeXRa — r¡ (@ricwte) September 22, 2023









ainda não superei essa alicia subindo pic.twitter.com/x2SWSGcxNQ — gabriel. (@a7biel) September 22, 2023





Vamos fingir que o Kwai não obrigou a Record a colocar pelo menos um participante no elenco oficial 🗣️ Alicia X ter mais votos que a Lumena e Whendy é piada 😂 #AFazenda15 #NovosPeões pic.twitter.com/scyrkCE7KY — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) September 22, 2023









concerteza alicia entrou porque era a cota do patrocinador kkkkkkkk o carelli nem esconde. #AFazenda15



pic.twitter.com/ITMEZMTgar — carlos henry reserva (@eicarloshenry2) September 22, 2023





