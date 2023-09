Reprodução Instagram - 22.09.2023 Grupo Molejo se reúne após alta de Anderson

Vocalista do grupo Molejo , Anderson Leonardo recebeu alta, na última quinta-feira (21), do Hospital Unimed Barra, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Inicialmente, no dia 10 deste mês - quando foi internado -, o quadro era tido como uma pneumonia . No entanto, posteriormente, ele foi diagnosticado com embolia pulmonar.



Através das redes sociais, o cantor agradeceu o apoio dos fãs . “Agradeço a todos pelas orações, pelas preces, por tudo, independente de religião, ficou a prova de que a corrente da união, do bem, vence qualquer coisa”, contou.



Fora a embolia pulmonar, Anderson luta contra um câncer na área Inguinal, descoberto em outubro de 2022. O músico havia anunciado que estava curado, porém precisou retomar o tratamento neste ano .



Em relação aos shows, o Grupo Molejo informa que a agenda acontece normalmente. Porém, a presença de Anderson ainda não é cotada, tendo em vista que ele estará em recuperação, mesmo após a alta, e carece de repouso.

