Reprodução Carro de Mingau foi cravejado de balas; polícia abre investigação

A polícia civil do Rio de Janeiro identificou mais três suspeitos de envolvimento no tiroteio que atingiu o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, na cabeça. A informação é do delegado Marcelo Russo, titular da delegacia de Paraty, que investiga o caso.

Um suspeito de participar do crime foi preso no domingo (3). O músico estava dirigindo pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, quando foi baleado na cabeça, na madrugada de domingo (3).

A prisão ocorreu em uma casa do mesmo bairro onde ocorreu o crime. Segundo a polícia, eles chegaram ao local após a colaboração de testemunhas e de informações do setor de inteligência da delegacia da área.

De acordo com o delegado responsável, o bairro é dominado pelo tráfico e o local do crime é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas.

Segundo o depoimento do amigo de Mingau, que estava com ele no momento do crime, eles estavam indo à praça do Ovo para comer um lanche.

Uma das suspeitas da polícia, é que traficantes da região teriam atirado contra o carro do músico, um Ford Ranger. O veículo foi apreendido e passará pela perícia.

Antes de ser baleado, o baixista teria sacado dinheiro em um banco de Paraty, na parte turística da cidade e de lá, ido para a Ilha das Cobras.

A outra linha de investigação da polícia é de que Mingau e o amigo teriam ido para o local para comprar drogas. Inicialmente, o amigo afirmou isso para a polícia, mas em segundo depoimento, ele mudou a versão e disse que teriam ido jantar.

Após ser baleado, o músico foi atendido pelo Hospital Municipal Hugo Miranda e transferido para o Hospital São Luis, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia e, segundo o centro de saúde, o estado é grave.