Reprodução/Band - 21.09.2023 Filho de Faustão comenta estado do pai





João Guilherme Silva, filho de Faustão, explicou a decisão do pai em não se encontrar com a família do doador do coração que recebeu por transplante . O apresentador citou o "respeito ao luto" dos familiares de Fábio Cordeiro da Silva e ainda avaliou como o atual estado de Fausto Silva também influenciou na escolha.





"A gente não foi [se encontrar com a família do doador], até porque tem que respeitar o luto da pessoa. Além disso, meu pai está em processo de recuperação. Se um dia a pessoa tiver vontade, acho que pode ser uma coisa muito bacana e linda. Neste momento, é uma coisa que tem que respeitar. Já foi muito duro para a família, carro de reportagem", afirmou ao podcast Inteligência Ltda.

João ainda ressaltou a legislação para que os dados do doador não fossem divulgados, mas as informações vieram à tona no caso de repercussão nacional sobre a saúde do pai. "Tem uma lei que você não pode divulgar, mas, como o caso do meu pai virou uma coisa pública, a gente acabou sabendo. Isso é uma coisa que é chato para a família", disse.

Em relação aos comentários sobre Faustão, o apresentador da Band ainda relembrou reações do público antes do transplante cardíaco do pai. "O que é f*da é que muita gente na época estava postando como se o cara não tivesse mais aqui. Isso é f*da para a família, não é uma coisa bacana. Entendo que tem carinho, admiração, respeito, mas é chato. E como era público, isso foi difícil. Óbvio que a gente entende que faz parte da profissão que ele escolheu, mas é chato", pontuou.

Nova internação

Dias após receber alta hospitalar, Faustão voltou a ser internado em 18 de setembro. O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, informou que o apresentador foi hospitalizado para realização de exames pós-transplante cardíaco .



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: