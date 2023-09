Reprodução/Instagram - 21.09.2023 Aryane Corrêa acusou Darlan Cunha de agressão





A equipe de Darlan Cunha, participante de "A Fazenda 15", rebateu as acusações de agressão da ex-namorada do ator, Aryane Corrêa. A nota divulgada nas redes sociais informa que o peão foi absolvido do processo movido pela ex sobre as supostas agressões físicas. O comunicado também rebateu os novos áudios expostos por Corrêa.

"De acordo com a sentença que segue nesta publicação, a ex-namorada faltou à audiência e não havia qualquer prova de agressão. Darlan foi absolvido em 14 de janeiro de 2020, da acusação de contravenção penal de vias de fato. Ou seja, acusação onde não se há indícios de agressão, e não por lesão corporal, como sua ex-namorada tenta fazer a audiência acreditar", esclareceu a postagem.





A nota detalha supostas tentativas de contato de Aryane após Darlan iniciar um novo relacionamento, além de afirmar que a ex-namorada do ator "não queria tocar mais no assunto" e "seguir sua vida". O post ainda aponta como a entrada do ator no reality da Record coincidiu com novos comentários de Corrêa sobre o caso.



Nos novos áudios expostos, Aryane mostra uma troca de mensagens com o ex-namorado, em que Cunha faz ameaças físicas. O conteúdo traz menções do peão a outra mulher, com quem ele estaria trocando mensagens enquanto namorava Corrêa.

"Já é, Aryane. Pode ficar bolada, se estressar, faz o que você quiser. Só uma coisa: cuspo na sua cara e na dela se eu ver. Soco sua cara e a dela [de Aryane e da mulher com quem ele conversava]. Não estou nem ligando para vocês duas. Passo por cima [...] Paga para ver, Aryane, paga para ver. Entra no meu caminho para ver se você não vai se mijar de novo. Te deixo no chão. Não vai ser a primeira e nem a última", afirma Darlan Cunha nos áudios que circulam na web.

A nota de esclarecimento da equipe do ator afirma que as mensagens foram "descontextualizadas". "Todos erram, é da natureza humana, mas não é justo criar teses e narrativas para destruir a vida de uma pessoa pelo simples motivo de não querer mais seguir com uma relação", declarou o comunicado.

"Os áudios estão completamente descontextualizados, o que pode ser observado pelas próprias respostas da sua ex-namorada", complementou. Confira abaixo a postagem da equipe na íntegra:





