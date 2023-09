Reprodução/Instagram - 12.09.2023 João Guilherme, filho de Faustão, anunciou que vai apresentar novo programa na Band





João Guilherme Silva, filho de Faustão, anunciou que vai apresentar um novo programa na Band. O "Programa do João" estreia na emissora em outubro e será exibido nas noites de sábado, das 20h30 às 22h.

Em um perfil no Instagram com o nome da atração, João Guilherme publicou um vídeo assinando o contrato da nova fase no canal. "Galera, finalmente o Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase de muito trabalho, felicidade e que eu possa trazer, com essa equipe maravilhosa, um pouco de alegria para vocês", afirmou.





O apresentador ainda mostrou momentos de ensaio para o programa e prometeu "muita diversão e descontração" para o público. Confira abaixo a postagem na íntegra:















O anúncio acontece após Faustão oficializar a saída do canal em agosto, quando o último "Faustão na Band" foi exibido. A edição final da atração foi marcada por muita emoção do filho e homenagens de João Guilherme ao trabalho do pai.

Enquanto a despedida da emissora acontecia, Fausto Silva estava internado em São Paulo para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. O apresentador passou por um transplante de coração e recebeu alta hospitalar no último domingo (10) .



