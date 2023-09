Reprodução/Globo - 21.09.2023 Tati Machado caiu na risada no 'Encontro' após espirrar ao vivo





Tati Machado caiu na risada durante o "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (21). A apresentadora tentou disfarçar um espirro ao vivo na Globo, mas a ação acabou sendo notada pelas colegas e convidadas na atração matinal.





Machado tentou espirrar enquanto Patrícia chamava a exibição de um vídeo da influenciadora Pequena Lo, sobre as altas temperaturas no Brasil. A apresentadora espirrou enquanto o conteúdo era transmitido e a comandante do programa comentou o momento após o ocorrido.

"A Tati acho que sentiu, é inverno ou verão? Ela já espirrou aqui, o espirro não fazia parte do vídeo da Pequena Lo", afirmou Poeta, entre risadas. Também rindo, Machado explicou que tentou espirrar no momento em que o som do vídeo poderia disfarçar a ação.

"Eu estava segurando [o espirro]. Aí falei: 'Enquanto a Patrícia está chamando o vídeo, vai ser o meu momento de dar aquele espirro único que tenho", afirmou Tati Machado, divertido as mulheres ao lado. Veja abaixo:

Quem também tá se sentindo assim nesse calorão? 🤡🔥 #Encontro pic.twitter.com/Kp9kCJBMMP — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 21, 2023





