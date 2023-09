Reprodução/Instagram Faustão

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou que Fausto Silva foi internado no dia 18 de setembro, em São Paulo (SP). O motivo, segundo a equipe médica, é a realização de exames pós-transplante cardíaco.



"Trata-se de um protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", explicou a equipe médica em boletim enviado ao iG Gente. O médico Fernando Bacal segue acompanhando Faustão.

Faustão voltou a ser internado após oito dias da alta médica. Na ocasião, Fausto Silva gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. "Saí do hospital, estou em casa e iniciando uma nova fase. Antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês. Que rezaram, mandaram mensagens de apoio. Tudo isso me ajudou muito na luta pela vida", disse Faustão.

A enteada do filho João Guilherme Silva, Anne-Marie, foi a inspiração de Faustão enquanto esteve internado . Ela ficou seis meses na fila de espera por um transplante de coração no ano passado.

"Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne Garnero, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível", comentou.









Transplante de coração de Faustão

Faustão deu entrada no hospital no início de agosto para receber tratamento devido insuficiência cardíaca. Devido à gravidade do quadro, foi informado que o apresentador precisaria entrar na fila de urgência para realizar o transplante de coração.





Em menos de uma semana da cirurgia realizada, o apresentador surpreendeu com a rápida recuperação da saúde. O apresentador Fausto Silva recebeu alta médica no dia 10 de setembro após ter passado por um transplante de coração no dia 27 de agosto. Faustão estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP).