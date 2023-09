Reprodução/Instagram - 13.09.2023 Esposa de Faustão foi à Brasília com o filho para tentar mudar lei de doação de órgãos





Luciana Cardoso, esposa de Faustão, contou como foi a ida à Brasília durante uma ação em defesa da doação de órgãos. A companheira do apresentador e o filho do casal, João Guilherme Silva, viajaram à capital do Brasil país para tentar mudar a lei sobre a causa .

A atitude acontece após Fausto Silva passar por um transplante cardíaco bem-sucedido e os familiares do apresentador se dedicarem a incentivar a doação de órgãos nas redes sociais. Luciana e João participaram de reuniões com políticos e a esposa de Faustão contou detalhes dos assuntos abordados.





"A gente fez hoje esse apoio à ideia de fortalecer ainda mais os transplantes no Brasil. Conversamos com muitas pessoas sobre fortalecer, especialmente, a região Norte do país, e também a região Nordeste. Para que existam centros de transplantes em todas as regiões", disse no Instagram.

Cardoso avaliou como um "passo muito importante" atuar para que "população tenha consciência de que todas as regiões do país merecem e precisam ter esse suporte". Sobre a mudança na legislação, o filho de Faustão havia mencionado a tentativa de tornar a lei uma doação presumida, em que todos são doadores até que a pessoa registre o contrário.

"Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, senadores, para ver se conseguimos mudar a legislação para doação presumida. Ou seja, todo mundo é doador, até que a pessoa decida não querer ser mais e se pronunciar. Vamos tentar mudar a história do Brasil e que todas as pessoas que estão na fila hoje consigam um órgão mais rápido", complementou Luciana.

Fausto Silva foi internado no início de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e realizou o transplante após passar pela fila de espera do SUS. Após deixar o hospital, o apresentador revelou a inspiração em Anne-Marie , enteada de João Guilherme que também passou por um transplante de coração.

