Reprodução Globoplay - 20.09.2023 Eduardo Sterblitch e Louise D´Tuani

Sucesso em “Os Outros” , Eduardo Sterblitch fez uma revelação inusitada sobre o casamento na última terça-feira (19), enquanto participava do programa “Sobre Nós Dois” , comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no GNT - canal do Grupo Globo.



Casado há mais de 10 anos com Louise D’Tuani, Eduardo conta que precisou recorrer ao apoio de uma terapeuta para lidar com um problema na relação. Tratava-se do ciúmes que ele tinha da mulher. A psicóloga escolhida é uma figura conhecida entre o público: Regina Navarro, famosa pela participação no extinto programa “Amor & Sexo”.



“A minha terapia com a Regina foi por causa de ciúme. Quando estiver sentindo ciúme, você esconder isso de você e achar que é uma razão, é perigoso. Assumir que está sendo ciumento é mais fácil pra cuidar”, afirma o ator.



Louise D’Tuani, esposa de Sterblitch, diz: “Eduardo ficou com ciúme e quem propôs da gente fazer uma sessão de terapia com a Regina, que fala justamente disso: do amor não romântico e entender outras possibilidades dentro da relação, foi ele mesmo”.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: