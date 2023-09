Reprodução Playplus - 20.09.2023 Yuri e Nathalia deram o primeiro beijo da edição

A madrugada desta quarta-feira (20) foi animada para os participantes Yuri Meirelles e Nathalia Valente, de “A Fazenda 15” . Deitados na mesma cama e debaixo do edredom, os peões protagonizaram os primeiros beijos do reality rural.



Quando a escalação do elenco foi divulgada, alguns espectadores já começaram a torcer pelo romance entre eles. Nesta madrugada (20), as especulações de que os peões estavam se sentindo atraídos um pelo outro foram confirmadas com um beijo iniciado por Yuri, que participou do clipe “Funk Rave”, de Anitta .



Na Web, os internautas repercutiram o beijo dos peões. “Tudo está acontecendo tão rápido nessa ‘A Fazenda’”, opinou um. “Bem previsível eles dois como casal”, analisou outro no X, antigo Twitter. “São fofos, shippo”, declarou ainda uma terceira.



A aproximação amorosa aconteceu após a briga envolvendo Cariúcha e Jenny Miranda . A primeira é o desafeto declarado de Jojo Todynho, vencedora de “A Fazenda 12”. Já a segunda enfrenta polêmicas com a própria filha, Bia Miranda, e a ex-sogra, Gretchen .

Assista ao vídeo do beijo:

🚨CASAL! Yuri e Nathalia se beijaram durante essa madrugada. Shippam? #AFazenda15 pic.twitter.com/pdwFkj3U2n — Central Reality (@centralreality) September 20, 2023









