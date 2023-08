Reprodução/Larissa Albuquerque 15.08.23 'Saí traumatizada', brinca Sabrina Sato sobre relacionamentos antigos

Descontraídos e engraçados, Sabrina Sato e Marcelo Adnet formam a dupla de apresentadores de “Sobre Nós Dois”, novo programa da Globoplay e GNT. Em conversa com a imprensa, os artistas abriram o jogo sobre as gravações e contaram como as experiências em relacionamentos passados ajudaram a conduzir a atração voltada para histórias de duplas e casais.

Sabrina Sato terminou o casamento de 7 anos com Duda Nagle em março de 2023 após boatos de crise. Deste modo, ela contou que os traumas que viveu na vida amorosa ajudaram ela no programa. Em “Sobre Nós Dois”, os convidados (famosos e anônimos) expõem perrengues, traumas e até histórias sexuais que já tiveram com a dupla.

“Como a gente sai traumatizado. Acho que [experiências passadas] ajudam, não tem como. A gente já passou por tanta coisa”, respondeu Sabrina, aos risos, à pergunta do iG Gente.

Ela ainda falou que ela e Adnet acabaram “se expondo sem perceberem” ao contar histórias da vida amorosa na atração.

O humorista também refletiu sobre as experiências que viveu e a exposição: “Quando a gente se expõe, a gente está abraçando o mundo inteiro porque todo mundo passou por essas situações, traumas. É um programa que a gente conta a derrota como se fosse uma vitória. É uma terapia em grupo muito positiva. E aí a gente encoraja a pessoa do outro lado se abrir também. A gente se identifica com os segredos de cada um e aquilo que gente teria vergonha de dizer em outro contexto, a gente não tem”.

Sabrina deu um exemplo de troca com os convidados que tiveram. Em um dos episódios, Deborah Secco comenta que transa 10 vezes ao dia com o marido Hugo Moura. Sabrina, então, brinca que decidiu se separar após saber da frequência sexual da atriz. “Comparamos muito também, porque a pessoa fala que transa bastante e a gente vê como transa pouco”, disse ela.

A apresentadora ainda revelou como anda a vida de solteira. “Minha vida de solteira está bem tranquila, quase igual a de casada, não mudou muita coisa. A minha rotina continua igual, só não tenho ninguém. Não acontece várias aventuras”, pontuou.

O primeiro episódio de Sobre Nós Dois” irá ao ar nesta quinta-feira (17), às 22:30, no GNT. A atração também estará disponível na Globoplay a partir das 18h do mesmo dia.