Reprodução/Record Os participantes do Paiol disputam uma vaga na sede do reality show





Falta pouco para o público definir quais competidores do paiol devem entrar em "A Fazenda 15". A votação termina nesta quinta-feira (21) e uma nova parcial da enquete do iG Gente indicou que veteranas da Record se destacam na disputa para integrar o elenco oficial do reality rural .

Segundo apontamento da manhã desta quarta-feira (20), Nadja Pessoa e Wendy Tavares acirraram a competição e apresentam mais chances de entrar na sede. A ex-Ilha Record aparece como a mais votada, com 36,7% dos votos, enquanto a ex-peoa de "A Fazenda 10" está em segundo lugar, com 32,7%.





A ex-BBB Lumena Aleluia ocupa a terceira posição, na busca por ocupar uma das duas vagas do elenco feminino. Já entre os homens, o ex-BBB Cezar Black e o ex-De Férias com o Ex Igor Freitas se destacam na disputa, respectivamente com 44% e 40% dos votos.

Vote abaixo nas enquetes do iG Gente e acompanhe quais serão os dois homens e duas mulheres que vão se juntar ao elenco de "A Fazenda 15":

Paiol A Fazenda: quem merece entrar do elenco feminino? Se for outra, deixe nos comentários #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 19, 2023





Paiol A Fazenda: quem merece entrar do elenco masculino? Se for outro, deixe nos comentários #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 19, 2023





