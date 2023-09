Reprodução / Instagram Matheus, da dupla com Kauan, passou por cirurgia de emergência

Matheus Aleixo, que faz parte da com Kauan, passou por uma cirurgia de emergência, nesta terça-feira (19). O cantor postou uma foto no Instagram, em que aparece deitado na cama do hospital, após passar por uma operação de retirada de cálculo renal que desceu para a uretra.

Ele contou que passou mal na noite de segunda-feira (18) e que agora, após a cirurgia, não poderia participar do show de ontem (19) por estar usando um catéter duplo.

"Galera, tomei um susto na noite passada. Tive que passar por uma cirurgia de emergência para remover um cálculo renal, que desceu para a uretra. Pensa numa dor terrível? Pelo tamanho da pedra dificilmente sairia naturalmente. A cirurgia foi um sucesso", revelou.

"Estou usando um cateter duplo e por recomendação médica não conseguirei estar presente no show de hoje, em Santa Rosa (RS). Kauan fará um show incrível e espero que em breve possa estar de volta. Amo vocês", explicou finalizando.

Reprodução / Instagram Cantor postou um Story explicando o procedimento