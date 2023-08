Reprodução A atriz fez uma proposta inusitada para a apresentadora

Sabrina Sato recebeu uma proposta inusitada de Deborah Secco no episódio de estreia de seu novo programa no GNT: um convite para uma noitada de sexo com ela e seu marido, Hugo Moura. A apresentadora ficou sem resposta e apenas deu risada da situação.





O convite surgiu no programa Sobre Nós Dois, talk show que Sabrina apresentará ao lado de Marcelo Adnet, com estreia marcada para esta quinta-feira (17). A convite do GNT, a coluna assistiu ao primeiro episódio na tarde de hoje e avisa: o papo sobre sexo rolou sem o menor pudor.

Além de Deborah e Hugo, participaram da estreia Paulo Vieira e Ilana Sales. Em determinado momento, em um jogo de perguntas e respostas, Sabrina pescou uma conversa entre a atriz e a mulher do humorista sobre os pênis de seus respectivos parceiros.

"Elas estão contando do pau do namorado de um pra outra. Pra uma mulher solteira, como eu, não é facil", disse Sabrina, afirmando que segue solteira desde o fim de seu casamento com Duda Nagle. Foi neste momento que ela acabou surpreendida.

"Sabrina, não tem problema, você pode ir lá pra casa pra ver [o pênis do Hugo]", disse Deborah, convidando a apresentadora para um ménage. Sabrina não respondeu à provocação e deu risada da situação.

Livre, leve e solta

Completamente desinibida, Sabrina roubou a cena no primeiro episódio de Sobre Nós Dois. Solteira, ela fez inúmeras piadas sobre o fim de seu casamento, e ainda admitiu que se separou de Duda Nagle após tomar conhecimento da frequência sexual de Deborah Secco.

"Deborah disse que faz sexo 10 vezes por dia com o Hugo. Depois que ela me contou isso foi que eu decidi me separar", brincou Sabrina, sinalizando uma possível monotonia na reta final de seu relacionamento.

No programa, Sabrina ainda disse que no atual momento ela não se incomoda em sair com um rapaz e pagar a conta do jantar.

"Eu racho até a conta do motel, sem o menor problema", brincou ela no quadro Mão Aberta ou Mão de Vaca.

Sabrina e Duda anunciaram o fim do casamento em março de 2023, mas os rumores de um possível término já circulavam meses antes. O casal estava junto desde 2016, e tiveram uma filha, Zoe, que nasceu em agosto de 2019.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko