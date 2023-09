Reprodução/Instagram Karoline Lima

Nesta terça-feira (19), Karoline Lima , influenciadora, surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que se submeterá a um procedimento de explante mamário, no qual removerá a prótese de silicone que tem nos seios.





Em conversa com os fãs, através do Instagram, ela, que é mãe de Cecília - fruto do relacionamento com o ex, Éder Militão -, pontuou que os exames pré-cirúrgicos para o procedimento já foram iniciados.

“Comecei a fazer os exames para fazer a minha cirurgia de retirada de toda a generosidade e serei apenas uma bela camponesa com míseras tetas”, brincou Karoline por meio dos stories.





Em seguida, ela continuou brincando com a situação e fez uma comparação com o exame e o próprio coração. “Hoje fiz os exames do coração e achei que o médico não ia encontrar o meu coração. Apesar de tudo, ele está intacto, não doeu, nem senti nada, está saudável. Um coração incrível. Partido? jamais”, ironizou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: