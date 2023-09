Reprodução Karoline Lima revela motivo de estar na casa de Militão: 'Abalado'

A influenciadora Karoline Lima desabafou nesta sexta-feira (1º) sobre o motivo de estar na casa do ex-marido Éder Militão. Nas redes sociais, ela também criticou a onda de julgamento que vem enfrentando desde que chegou para passar uma temporada na casa do ex. Pais de Cecília, de 1 ano, o craque do Real Madri e a modelo já enfrentaram batalhas judiciais e troca de farpas em público.

Através dos Stories do Instagram, Karoline Lima decidiu responder alguns questionamentos dos seguidores, um deles pedia para a modelo explicar o motivo pelo qual ela está hospedada na casa do jogador do Real Madri. Além disso, ela atualizou o status de relacionamento.

"Como vocês já sabiam, vim pra Madrid pra buscar meu documento espanhol e também passear com a Ceci aqui e em outros países da Europa. Eu NÃO estava na casa do pai da Ceci, mas nem sempre nossos planos são os planos de Deus. Ele sofreu uma lesão grave assim que chegamos aqui e ninguém melhor pra tá do lado dele do que a Ceci. Então, a pedido DELE, estamos sim na casa dele há uns dias", justificou.

No domingo 13 de agosto, o jogador Éder Militão saiu de campo chorando após ter sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogo marcava a estreia da temporada do Real Madri no torneio espanhol La Liga.

"Ele precisou de cirurgia, vai passar em média 8 meses sem jogar, vai perder toda a temporada. Alem do físico, o emocional também tá abalado. Ficamos em paz muito antes disso e tô fazendo tudo que posso pra ajudar também. Não teria sentido estarmos em hotel ou em qualquer outro lugar em um momento tão delicado", lamentou a influenciadora.

Ainda nos questionamentos, um internauta perguntou o motivo de Karoline Lima estar afastada dos Stories da rede social.

"Eu li cada coisa, tanta gente achando ruim, me xingando, falando que sou biscoiteira. Se eu apareço, biscoito. Se eu fico na minha, biscoito. Amo meu trabalho, levei muita coisa na brincadeira, mas é preciso muita terapia para conseguir lidar e ler os comentários. Apareci menos, sim. No primeiro dia porque estava cansada da viagem, fuso e depois porque aconteceu a lesão do pai da Ceci e viemos para casa dele. Foi um momento delicado, não tinha e não tem como ficar expondo aqui", revelou.