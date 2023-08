Reprodução/Instagram Internautas notam presença de Éder Militão em post de Karoline Lima

Internautas atentos comentaram a presença da mão de Éder Militao no storie postado por Karoline Lima e começou um alvoroço na internet, apostando na reconciliação do ex-casal. A influencer está hospedada com a filha, Cecília, na mansão de Éder Militão, de 25, em Madri, na Espanha. O ex-casal, que parece ter se reaproximado na festa de um aninho da pequena.

No storie, Cecília aparece brincando e surge a mão de um homem, tatuada como a de Militão. A presença do pai com a criança gerou comentários nas redes sociais. "Gente sinceramente, eles voltaram sim. E não é porque ela tá na casa dele, mas depois do aniversário da ceci algo mudou. Militao terminou, karol n quis mais pegar ngm. E agora ela tá na casa dele, sem ir pra nenhuma das melhores baladas. Na vdd, tá saindo para jantar com a mulher do empresário do militao. E tipo tudo bem! Espero que ele a respeite e que façam funcionar. Pelo bem da queen. Não adiantar voltar e ser uma guerra de novo. Ela merece mais dos pais. Super apoio a felicidade dos dois juntos ou separados!", escreveu um seguidor.

"Parece uma amiga minha, fez a gente pegar raiva do macho e volta", brincou uma seguidora. "Eu me odeio por infelizmente desejar a volta deles e um novo Éder que preste", opinou outra. "Meu traço tóxico é querer essa volta", confessou mais uma.

"Eu ainda não entendo pq esse auê todo em cima de algo tão básico, ela está na casa dele, ela é mãe da filha dele, eles estão tendo um bom relacionamento pro bem da criança, ele vaaaai aparecer no dela e ela no dele, eles tem uma filha juntos. Se eles vão voltar ou não, não vai ele aparecendo no perfil dela, ou ela estar na casa dele que vai dar brecha gente, deixa o povo cuidar da família em paz", comentou outro.