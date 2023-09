Reprodução / Instagram Nara Paraguaia posta foto do hematoma após ficar internada

Nara Paraguaia chocou os seguidores após mostrar imagens dos hematomas nos braços após o parto de Gael, que nasceu no dia 6 de setembro.

A namorada do influenciador Toguro, que sofreu complicações pela cesariana e teve que ser entubada na UTI, explicou que os hematomas são reflexos da internação.

"Meu braço está roxo, verde. Olha como está. Agora está lindo, confesso. Dói muito! Não consigo esticar, estou na fase em que não consigo esticar tudo. Dói demais até para segurar o Gael. Por isso quase nem apareci nos primeiros dias com o Gael, porque segurava ele com o braço direito e com o esquerdo não conseguia nem pegar o telefone", disse a influenciadora.

Ela também explicou o processo da internação. "Na hora em que estava na sala de cirurgia, tentaram achar a minha veia. Mas como eu estava tendo hemorragia, a veia fechou. Cutucaram e não acertaram. Tive que levar aqui na artéria aorta, e ficou no meu pescoço", detalhou.

Ainda por causa das complicações, Nara teve que ter o útero removido, passando por uma cirurgia de histerectomia.