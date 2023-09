Reprodução/Instagram Bruna Biancardi reage após mais uma polêmica de Neymar

Após mais uma noitada de Neymar rodeado de mulheres em uma balada de Barcelona, Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para desabafar sobre a polêmica. Bruna está grávida da primeira filha com o jogador, Mavie.

"Boa Tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Bruna nos Stories do Instagram.

O pai de Neymar também se pronunciou sobre o momento capturado em vídeo. Segundo ele, nada nas imagens depõe contra a imagem do filho, que por ter jogado muito tempo pelo Barcelona F.C., tem muitas amigas na cidade.

