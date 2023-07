Reprodução/ Instagram Karol Lima comenta expulsão da amiga de namorada de Militão de festa

Na última segunda-feira (10), aconteceu a festa de um ano da filha da influencer Karoline Lima e do jogador Éder Militão, Cecília. E o envento rendeu polêmicas. Rumores apontam que uma amiga da namorada do atleta teria sido expulsa após agredir a mãe da pequena. Nesta quarta-feira (12), Karoline usou o Instagram para falar da situação.



Segundo informações da página "Gossip do Dia", Cássia Lourenço, namorada de Militão, teria ficado incomodada com a celebração de Karoline e do jogador na festa. Eles cantaram e dançaram juntos.

Assim, Cássia teria saído mais cedo do aniversário e teria pedido a uma amiga para que ficasse de olho e separasse os dois, se preciso. Tal amiga, então, teria jogado uma lata de leite condensado na mãe de Cecília e sido expulsa do evento pela família de Militão.



Karoline Lima explicou, pelos stories, que não queria que o ocorrido tivesse sido divulgado: "O que rolou foi que: eu não queria que o foco tivesse ido pra isso, nao queria que tivesse saido em lugar nenhum, quando aconteceu, falei, por favor, que ninguem poste sobre isso, porque o clima da festa tava tão legal, todo mundo se divertindo, tudo tão fofo, que nada ver sair sobre isso".

"Mas da minha parte nao houve nenhum tipo de barraco, estresse e confusão. Eu estava paz e amor e foi tudo incrível", completou ela.



