Reprodução/ Globo Blogueirinha entrevistou Pedro Bial no "Conversa com Bial"

Na noite da última segunda-feira (18), o intérprete de Blogueirinha, Bruno Matos, esteve na "Conversa com Bial" e causou. Ele foi entrevistado pelo jornalista, mas também fez perguntas para ele, na pele da personagem. A conversa, que teve momentos divertidos e irônicos, viralizou na internet.



Blogueirinha, que tem fama de ser desbocada e sincera, tirou sarro do "Big Brother Brasil", reality que Bial apresentou por anos. Em uma entrevista ping pong, a personagem perguntou um reality para o jornalista. Ele, então, respondeu "BBB".



Em seguida, a personagem questionou: "Um reality bom?". O apresentador riu e respondeu: "Casamento em Vegas".















Bruno Matos também saiu da personagem e respondeu perguntas de Bial. Ele explicou que Blogueirinha não se alimenta do ódio da web e sim da vida pop. "Namoro é pop, todo mundo gosta. Término do namoro é pop, briga é pop, é popular", disse ele.



O ator ainda contou o objetivo das entrevistas de Blogueirinha. A personagem tem um programa de entrevista no canal do Youtube, Dia, o "De Frente com Blogueirinha". "Fico tentando tirar uma entrevista legal. Minha intençãp não é saber o que tem pior da pessoal", explicou Bruno.



Bruno Matos explicou sobre a personagem Blogueirinha para o Bial pic.twitter.com/KLLhxsL4f6 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 19, 2023









A personagem Blogueirinha surgiu como uma sátira, em 2016, época em que blogueiras começaram a virar um fênome na internet. No canal dela no Youtube, ela ironizava a maneira que as produtoras de conteúdo falavam. Agora, também nas redes sociais, ela faz questão de criar polêmicas.



