Reprodução Instagram - 12.09.2023 Maíra Cardi desativará redes sociais

Maíra Cardi , influenciadora e empresária, surpreendeu os seguidores do Instagram com o anúncio que fez nesta terça-feira (12). Isso porque a ex-BBB contou, através dos stories, que desativará os próprios perfis das redes sociais e que pretende ter três filhos com Thiago Nigro , com quem se casou recentemente .

“Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio”, iniciou ela, que agradeceu o apoio dos seguidores nas fases em que ela compartilhou a vida e o trabalho com eles nas redes sociais, como Instagram e Snapchat.

“Venho dizer para vocês que é a primeira vez na minha vida que eu vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz. Eu estou em uma nova fase da minha vida, onde eu casei, tenho 40 anos”, acrescentou Cardi .



Além disso, a influenciadora revelou que pretende ter três filhos ao lado do recém-marido Thiago Nigro, conhecido como “Primo rico”. Maíra já tem dois filhos frutos de outros relacionamentos, Lucas Cardi e Sophia Aguiar Cardi. A caçula é filha do ator e ex-BBB Arthur Aguiar .

O desejo de aumentar a família foi o que motivou Maíra Cardi a desativar as redes sociais. De acordo com a empresária, que pontuou que passará por um processo de preparação antes de engravidar, estar na internet “traz mais coisas negativas do que positivas”.

“Eu quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim, o que requer muita atenção, cuidado, saúde emocional, saúde física e muita paz, para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”, justificou ela, que ainda disse: “estar na internet não é estar na paz do Senhor”.