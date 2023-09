Reprodução/Instagram Maíra Cardi é apresentada como 'ex-esposa de Arthur Aguiar' no Google

Nesta terça-feira (5) internautas notaram que a função de Maíra Cardi no Google é apresentada como 'ex-esposa de Arthur Aguiar'. O espaço normalmente descreve o cargo dos famosos.

Enquanto a coach de emagrecimento está com a essa 'profissão', o ex-BBB aparece como 'ator'. O caso gerou discussão nas redes sociais.





Vale lembrar que Maíra e Arthur se separaram em outubro de 2022 após idas e vindas. Em 2020, ela contou que descobriu cerca de 50 traições do então marido.

Na última terça-feira (29), a influenciadora se casou com o coach financeiro Thiago Nigro, em uma cerimônia íntima para 80 pessoas no interior de São Paulo.

Arthur também está em um novo relacionamento com Jheny Santucci.

